Kein Fußbreit den Faschisten in Dortmund-Huckarde!

Seit vier Wochen werden von sogenannten „Querdenkern“ Spaziergänge in Dortmund-Huckarde veranstaltet, um angeblich gegen die Coronapolitik der Regierung zu protestieren. Es wurde jetzt bekannt, dass diese von bekannten Neofaschisten wie Robin Schmiemann organisiert werden. Es ist bekannt, dass er in der mittlerweile verbotenen faschistisch-terroristischen Gruppe „Combat 18“ aktiv war und Beziehungen zum faschistischen NSU pflegte und pflegt. Bewusst fungiert Robin Schmiemann nicht als Anmelder der „Querdenker“, sondern schickt noch nicht so bekannte Faschisten vor.

Die Faschisten nutzen das chaotische Krisenmanagement der Regierung um ihr reaktionäres und faschistisches Gedankengut zu verbreiten. Sie leugnen menschenverachtend die Gefahr des Coronavirus und lehnen die Maßnahmen zur Bekämpfung ab. Im Kampf gegen das chaotische Krisenmanagement der Regierung und für wirksame Schutzmaßnahmen und den Erhalt demokratischer Rechte und Freiheiten muss deshalb ein klarer Trennungsstrich zu Faschisten und Querdenkern gezogen werden.

Die faschistische Partei „Die Rechte“ hat in Dortmund-Huckarde eine wichtige Niederlage erlitten, weil die Eröffnung ihres Büros am antifaschistischen Widerstand gescheitert ist, getragen durch eine breite antifaschistische Aktionseinheit, an der sich auch MLPD und REBELL aktiv beteiligt haben. Jetzt versuchen die Faschisten über die sogenannten „Querdenker-Spaziergänge“, wieder Fuß zu fassen. Die Politik einer sogenannten „Querfront“ ist eine faschistische Taktik, um das antifaschistische Bewusstsein einzuschläfern und Einfluss auf die Bevölkerung zu bekommen!

Wir fordern die Bevölkerung und alle demokratischen Kräfte in Dortmund-Huckarde auf, gemeinsam gegen die von Faschisten organisierten Spaziergänge zu protestieren. Dazu wird eine Kundgebung am Mittwoch, 2. Februar 2022 ab 17.30 Uhr auf dem Huckarder Marktplatz angemeldet.