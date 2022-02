Siemens

Ausgliederungen, Werksschließungen … – Was kommt auf uns zu? Klare Orientierung an Arbeiterstandpunkten ist gefragt!

Der bundesweite Aktionstag der IG Metall im vergangenen Jahr war genau richtig. Kollegen von SE (Siemens Energy, Anm. d. Red.) waren mit Transparenten unübersehbar dabei. Besonders dort, wo für eine kämpferische Aktion mobilisiert wurde, wie in Eisenach, kamen wir in die Offensive - und die Opel-Bosse machten einen Rückzieher. Die Opelaner haben gezeigt: Einigkeit macht stark. Aus diesen Erfahrungen gilt es zu lernen. Kurz nach der Bundestagswahl packten die Konzerne ihre Abbau- und Wunschliste an die neue Regierung aus. Darauf müssen sich alle Belegschaften einstellen. Den Airbus-Belegschaften gratulieren wir zu ihrem konzernweit Widerstand.

Von Kollegenzeitung „Elektropower“