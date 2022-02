Courageverband lädt zur Neujahrsbegrüßung mit Spendenübergabe ein

Eine kleine Ansprache, Lieder, Kaffee und Kuchen umrahmen eine ganz besondere internationale Begegnung: Die symbolische Spendenübergabe für Frauen und Kinder in den Flüchtlingslagern von Kabul/Afghanistan an Samie Walid von der afghanischen Frauenorganisation RAWA.

Der international zusammengesetzte Courage-Verband ist mit RAWA durch die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen eng verbunden. So ist sicher, dass die seit Mitte Dezember gesammelten Spenden zu 100%, umgesetzt in Überlebensmittel, zu den Frauen und Kindern in Kabul kommen. Freundinnen von Solidarität International Emscher Lippe berichten über das Zustandekommen einer Spende, die von der Selbstorganisation der Flüchtlinge im Flüchtlingslager Kara Tepe (früher Moria) auf Lesbos kommt. Ein großartiges Zeichen der international selbstorganisierten Flüchtlingssolidarität.

Wegen steigender Corona-Infektionen gilt für die Teilnahme die Regel 2G+, auch vor Ort kann ein Schnelltest gemacht werden. Ohne Maske nur beim Essen oder am Mikrofon. In den Räumen sind Luftfilter und Desinfektionsgeräte. „Für Courage", so Susanne Keil vom Vorstand „gehört zur internationalen Solidarität, für Empowerment, gemeinsam Schönes gestalten und erleben auch der Gesundheitsschutz. Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit wie: Impfen lassen, bezahlte Masken in Schulen, mehr Schutz in Bus und Bahn, weltweite Freigabe der Impfpatente – für Afghanistan, Griechenland, überall. Empowerment fürs ganze Leben - nicht mehr schlucken, Feuer spucken! Das ist die Neujahrsbotschaft von Courage Essen".

Anmeldungen bitte unter courage-essen@mail.de oder Telefon: 0201-581319 (Fr. Cosmo), 0201-556323 (Fr. Keil)

Vielen Dank im Voraus, herzliche Grüße und Gesundheit, Susanne Keil, Courage Essen e.V.