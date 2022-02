Covid 19 – Ende der Pandemie nicht in Sicht!

Trotz täglicher Infektionszahlen um 80.000 und 15.000 Covid-Patienten in Krankenhäusern will er jetzt alle Regelungen für den Gesundheitsschutz beseitigen, von der Maskenpflicht bis zur geplanten Impfpflicht für Ärzte und Pfleger im Nationalen Gesundheitsdienst. Dabei liegt das Land mit 17,5 Mio Infektionen, allein 3,8 Mio in den letzten 28 Tagen, und 146.900 Corona-Toten mit an der Spitze weltweit. Ein Supergau. Boris Johnson muss abtreten! Mehr als 381 Millionen Menschen sind weltweit mit Covid-19 infiziert, 5,7 Millionen Menschen sind daran gestorben.

Das Lockerungsvirus treibt neue Blüten

Lockerungen auch in Dänemark, Spanien, Österreich und in den Niederlanden, trotz hoher Infektionszahlen. Begründung: Die Omikron-Variante ist weniger gefährlich und das Virus wird endemisch. Gefahr gebannt? Mild heißt nicht harmlos! In einer Woche haben sich über 1 Million Menschen in Deutschland infiziert. Rekordwert heute mit 208.498 Neuinfektionen und einer Inzidenz von 1227,5. Dramatische Folgen im Vergleich zur Delta-Welle bleiben bislang aus. Trotzdem sterben aktuell täglich bis 200 Menschen daran, 2.257 liegen auf Intensivstationen und 1.168 (52%) werden beatmet. Und die steigende Zahl von Covid-19-Patienten auf den Normalstationen belastet die Krankenhäuser. Das Gerede von milden und moderaten Verläufen ignoriert die Tatsache, dass auch Patienten mit asymptotischen Krankheitsverlauf Long-Covid-Symptome entwickeln. 22.000 Kinder sind in Hessen in Quarantäne, mehrere Hundertausend bundesweit, was Alltagsleben und Schule massiv beeinträchtigt. Alles andere als ein „Grippchen“. Weltweit sind 100 Millionen Kinder 2021 in die Armut gerutscht [1].

Durchseuchung wird bewußt in Kauf genommen

Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel, bis Ende Januar mindestens 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen, ist gescheitert. Bis heute wurden 75,8 Prozent der Menschen mindestens einmal gegen Corona geimpft, 69.7 Prozent doppelt und 53 Prozent dreifach. Die Verweigerung von vorgezogenen Weihnachtsferien und Zero-Covid-Strategie, fehlende gründliche Aufklärung und offensive Auseinandersetzung mit den Lügen der Impfgegner, die Verschleppung einer allgemeinen Impfpflicht führt zum „Mit dem Virus Leben“ und zur gefährlichen Strategie der Durchseuchung. Statt umfassenden Gesundheitsschutz - freie Fahrt für die kapitalistische Wirtschaft! In den Betrieben wird nur getestet, wer noch nicht geimpft oder genesen ist. Man weiß doch aber, dass auch Geimpfte und Genesene erkranken und das Virus weitertragen können. Besonders empört sind Arbeiterinnen und Arbeiter über die Aufhebung der Quarantänepflicht für Angehörige von Infizierten. Sie müssen weiter arbeite und gehen im Betrieb ein und aus. Richtig ist Quarantänepflicht für Angehörige von Infizierten bei voller Lohnfortzahlung auf Kosten der Monopole.

Von der Pandemie zur Endemie

Während sich eine Pandemie über Länder und Kontinente hinweg ausbreitet, werden Krankheiten oder Erreger als endemisch bezeichnet, die dauerhaft und gehäuft in einer begrenzten Region oder in Teilen der Bevölkerung auf einem bestimmten Level in der Gesellschaft zugegen sind. Wieviele Kranke und Tote sollen denn tolerierbar sein? Tod und Krankheit ohne Ende - statt Sieg über Covid-19! Wer Endemie mit harmlos gleichsetzt, verkennt, dass Malaria und Lassa auch endemisch sind. Die Pocken waren es, bis sie mit einem radikalen Impfregime ausgerottet wurden. Zu meinen, schrieb der britische Virologe Aris Katzourakis in „Nature“, dass Endemie das natürliche Ende der Covid-Gefahren bedeute, sei geradezu „gefährlich“. Zwei Drittel aller in Großbritannien Infizierten haben sich zum zweiten Mal angesteckt [2]. Die Bundesregierung hat ihr Impfziel bis Ende Januar von 80 Prozent krachend verfehlt, 3 Millionen Menschen ab 60 sind bei uns nicht geimpft; vor allem sie bleiben weiter bedroht. Werden nicht alle geimpft und schwindet der Impfschutz, kommt das Virus zurück. Endemie bedeutet also nicht harmlos und Ende von Corona![3] Riskannte Faktoren im Spiel sind Mutanten. Der Omikron-Subtyp „BA.2“ ist auf dem Vormarsch, in Dänemark bereits dominant, besonders bei Geboosterten.

Neue Mutanten verhindern - Impfung für alle!

Wer schwadroniert, das Virus werde bald endemisch, ignoriert die Probleme verursacht durch die imperialistische Weltordnung. Nach wie vor wird Millionen Menschen ein Impfstoff verweigert. In Afrika sind nur 10,86 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, weitere 5,19 Prozent teilweise [4]. Dadurch und durch die Zirkulation des Virus in der Weltbevölkerung entstehen immer neue Varianten, die schnell eine endemische Lage zum Einsturz bringen. Eine neue US-Studie belegt, eine Kombination von Impfung und Infektion verbessert den Impfschutz erheblich – unabhängig von der Reihenfolge. [5] Die Impfung aller Menschen hat also nach wie vor höchste Priorität, neben der Durchsetzung eines öffentlichen kostenlosen Gesundheitswesens für alle.

WTO vertagt – EU blockiert Patentfreigabe

Die für 30.11.-3.12.2021 geplante Tagung der Welthandelsorgaisation (WTO) in Genf zur Lösung der Blockade wurde auf unbestimmte Zeit vertagt „wegen Corona“. Gibt es keine Video-Konferenzen? Auch die EU setzt weiter auf Täuschung. „In den vergangenen Monaten hat sich die Europäische Union, in diesem Fall die EU-Kommission, innerhalb der WTO sehr engagiert, um zu diskutieren, wie wir Zwangslizenzen handhaben könnten“, brüstet sich Handelskommissar Valdis Dombrovskis [6] Zwangslizenzen gehören längst zum Instrumentarium der WTO, warum stimmt die EU nicht einfach zu und gibt die Blockadehaltung nicht auf? Profite besonders von Biontech/Pfizer sind ihr wichtiger.

Patentrecht aufheben – Know-how transferieren!

Mit dem Beschluss der Afrikanischen Union (AU) bis 2040 60 Prozent seiner Impfstoffe zu produzieren und eine Afrikanische Medizin-Agentur (AMA) aufzubauen, wurde eine wichtige politische Entscheidung gefasst. Länder wie Ägypten, Marokko, Südafrika, Senegal, Ruanda, Kenia und Nigeria stehen für Impf-Projekte bereit. Das straft Bill Gates Lügen, der behauptet, es gäbe dort keine Fabriken und nicht das erforderliche technologische Niveau. 2022 will Biovac (Südafrika) in Kooperation mit Biontech/Pfizer 100 Millionen Impfdosen für Afrika produzieren. Das ist viel zu wenig! Biontech und Moderna müssen sofort die Formel für die Corona-Impfstoffe freigeben und und ihre Technologie allen Ländern zur Verfügung stellen. 2040 ist viel zu spät!

Typisch Imperialismus

Die südafrikanische Firma Aspen füllt Impfstoff für Johnson&Johnson ab. Per Knebelvertrag waren gerade Mal bis Juni 2021 1,5 Millionen für Südafrika, 32 Millionen wurden nach Europa exportiert. Südafrika mußte einen Vertrag unterschreiben, der Exportbeschränkungen untersagt. Nach Protesten bleiben jetzt 60 Prozent in Afrika, 40 Prozent gehen weiter in die EU. [7] Wenn jetzt „medico international“ auf eine „Dekolonialisierung der Weltgesundheit“ hofft [8], ist das ein kleinbürgerlicher Traum, der die Gesetze des Imperialismus ausblendet. Die ganzen Zustände in den neokolonial abhängigen und unterdrückten Ländern sind eine einzige Anklage gegen das imperialistische Weltsystem. Sie zu ändern, bedarf der revolutionären Überwindung des Imperialismus.

