EU verwendet "Green-Deal"-Gelder zur Stromversorgung israelischer Siedlungen

Letzte Woche hat die Europäische Union über 1 Milliarde Dollar an Fördermitteln für "Green-Deal"-Projekte angekündigt, die angeblich eine "saubere Energiewende" erleichtern sollen. Der größte Teil des Geldes - etwa 700 Millionen Dollar - kommt jedoch direkt Israel zugute, einschließlich seiner auf besetztem palästinensischem Land errichteten Kolonien. Die Europäische Union behauptet, gegen diese Siedlungen zu sein und räumt regelmäßig ein, dass sie unter Verletzung des Völkerrechts gebaut werden.

Das neue Geld ist für den Bau der EuroAsia Interconnector bestimmt, eines Unterwasserkabels, das das israelische Stromnetz mit dem europäischen verbinden soll. Der Website des Projekts zufolge wird die EuroAsia Interconnector als "Energiebrücke" fungieren, die die "bidirektionale Übertragung von Strom" zwischen dem östlichen Mittelmeer und Europa ermöglicht. Das Projekt wird von der EU auf höchster Ebene unterstützt, seit die Staats- und Regierungschefs Griechenlands, Zyperns und Israels im Juni 2017 eine Vereinbarung unterzeichnet haben, die das Projekt in Gang setzt. Laut Brüssel ist die jüngste Finanzspritze, die auf eine frühere EU-Finanzierung in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar folgt, eine "Fortsetzung der finanziellen und politischen Unterstützung des EuroAsia-Projekts."

Die EU hat der Stromverbindung ihre volle Unterstützung gegeben, obwohl immer klar war, dass dies bedeuten würde, Israels koloniale Siedlungen mit Europa zu verbinden und sie potenziell mit Strom zu versorgen. "Dies würde Israels illegale Siedlungen mit dem europäischen Stromnetz verbinden", womit die EU gegen ihre eigene Politik und ihre Verpflichtung verstößt, Israels illegale Handlungen nicht anzuerkennen oder zu unterstützen, erklärte das palästinensische Nationalkomitee für Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) im Jahr 2018.

Die jüngste Ankündigung der EU-Finanzierung kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem Amnesty International Israel wegen des Verbrechens der Apartheid gegen die Menschlichkeit anklagen will. Letztes Jahr kamen Human Rights Watch und die israelische Menschenrechtsgruppe B'Tselem zu demselben Schluss und erkannten endlich das Wesen des gewaltsam durchgesetzten israelischen Systems der Rassentrennung und Herrschaft an, das Palästinenser seit Jahrzehnten als Apartheid bezeichnen.

Die EU wurde von der Regierung Biden für die Finanzierung der EuroAsia-Verbindungsleitung gelobt, die der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, als "ein Schlüsselelement zur Stärkung der regionalen Energiesicherheit und zur verstärkten Nutzung sauberer Energie" bezeichnete. Auch John Kerry, der Klimabeauftragte von Präsident Joe Biden, gab dem Projekt seine volle Unterstützung und erklärte, dass das von der EU finanzierte Projekt "die Widerstandsfähigkeit, die Energiesicherheit und den wirtschaftlichen Wohlstand in der gesamten Region verbessert". Er erwähnte nicht, dass es auch die israelischen Siedlungen fördert und stärkt, was Kerry als Außenminister unter der Obama-Regierung angeblich ablehnte.

In diesem Monat hat die Regierung Biden die Unterstützung der USA für eine Pipeline zurückgezogen, die Europa mit fossilem Gas versorgen soll, das Israel aus umstrittenen Feldern unter dem Mittelmeer fördert. Berichten zufolge hielten US-Beamte das Projekt für finanziell und ökologisch nicht tragbar. Dennoch ist es pervers, dass die EU und die USA ihre fortgesetzte Unterstützung für Israel und seine Kolonien als Quelle "sauberer Energie" vermarkten - vor allem, während Israel regelmäßig die - teilweise von der EU bezahlten - Solaranlagen der Palästinenser beschlagnahmt oder zerstört, um sie von ihrem Land zu vertreiben.

Natürlich hat es nichts "Grünes" oder "Sauberes" an sich, ein Apartheidsregime zu finanzieren und dessen Kolonien auf gestohlenem Land mit Strom zu versorgen. Das Greenwashing dient aber auch als Deckmantel für einen von Washington und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten Plan, das jordanische Stromnetz an Israel und seine Siedlungen anzubinden und Jordanien politisch und wirtschaftlich noch abhängiger von Tel Aviv zu machen. Das jüngste finanzielle Geschenk der EU belohnt und ermutigt Israels kriminelles Verhalten. Von einer Hilfe für die Umwelt könnte es nicht weiter entfernt sein. Es steht jedoch im Einklang mit dem langjährigen europäischen Engagement für die Siedlerkolonisierung auf Kosten der indigenen Völker.