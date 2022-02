Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze erfroren

In der Türkei sind am Mittwoch an der Grenze zu Griechenland zwölf Flüchtlinge erfroren gefunden worden. Nach türkischen Angaben haben griechische Grenzbeamte ihnen Kleidung und Schuhe abgenommen. "Zwölf von 22 Migranten, die von griechischen Grenzeinheiten zurückgedrängt wurden, ihrer Kleidung und Schuhe beraubt, sind erfroren", schrieb der türkische Innenminister Suleyman Soylu auf Twitter. In verschiedenen Veröffentlichungen geben die griechischen und türkischen Grenzeinheiten sich gegenseitig die Schuld.