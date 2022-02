Griechenland / Türkei

Foltervorwürfe gegen griechische Grenzschützer

Eine iranische Asylbewerberin erhebt schwere Vorwürfe gegen griechische Grenzschützer: Sie wurde inhaftiert, geschlagen und insgesamt sechsmal illegal in die Türkei abgeschoben. Fünf der Pushbacks fanden am Grenzfluss Evros statt, einer in der Ägäis.

