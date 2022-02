„Gibt es eigentlich noch eine Arbeiterklasse?“

In sechs Werken bzw. Lagerhallen von Ricegrowers Ltd. in Australien traten diese Woche 330 Arbeiter in einen 48-Stunden-Streik. Es geht um einen neuen Tarifvertrag. Angesichts hoher Infektionsraten unter der Belegschaft und einer Rekord-Reisernte laufen massive Überstunden. Die Gewerkschaft UWU will jetzt eine Lohnerhöhung von 4 Prozent durchsetzen. Der letzte Tarifvertrag lief im April 2020 ab, wurde dann bis Juli 2021 verlängert mit einer Lohnerhöhung von 1,2 bis 1,5 Prozent, was weit unter der Inflationsrate blieb.