Corbevax ist der erste zugelassene sogenannte "Open Source"-Impfstoff. Die Hersteller wollen damit kein Geld verdienen und geben ihre komplette Rezeptur frei. Entwickelt wurde Corbevax von Forschern in den USA, die schon länger an Impfstoffen für ärmere Länder arbeiten. Vor kurzem wurde er in Indien zugelassen. Die Produktion läuft - und monatlich sollen nach Angaben der Entwickler 100 Millionen Dosen hergestellt werden. Sie sagen: Wäre das Geld für Impfstoffe gleich in einen patentlosen, gemeinnützigen Impfstoff geflossen, wären weltweit mehr Menschen geimpft und es gebe weniger Risiko für Mutationen wie Omikron.