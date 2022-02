In eigener Sache

Rund 600 Beschäftigte in den drei Krankenhäusern St Bartholomew's Hospital, Royal London Hospital und Whipps Cross in London sind in einen zweiwöchigen Streik getreten. Die Streikenden sind beim Service-Unternehmen Serco beschäftigt und arbeiten in den Krankenhäusern des Barts Health NHS Trust als Reinigungskräfte, Pförtner oder Sicherheitskräfte. Die Streikenden der Gewerkschaft Unite, die meisten davon "People of Colour", kämpfen um höhere Löhne. Die Lohnlücke von 15 Prozent gegenüber den direkt beim NHS-Beschäftigten soll geschlossen werden.