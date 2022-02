Inflationsalarm!

Das Statistische Bundesamt verkündete am 31. Januar die frohe Kunde: „Inflation verliert im Januar etwas an Tempo.“ Die offizielle Rate hätte „nur“ noch bei 4,9 Prozent gelegen, statt wie im Monat zuvor bei 5,3 Prozent. Geflissentlich wird übersehen, dass im Januar erstmals der Sondereffekt der Mehrwertsteuererhöhung nicht mehr ins Gewicht fiel, der einen Prozentpunkt ausmacht. Das Tempo des Anstiegs der Kerninflation hat sich also beschleunigt. Sie stellt immer mehr arbeitende Menschen und ihre Familien vor große Probleme, die auch die höchsten statistischen Gesundbeter nicht wegzaubern können!

Aktuell kündigen Gas- und Stromanbieter reihenweise ihren Kunden - alleine Gas.de 300.000 und Stromio 700.000 Kunden. Neuverträge sind oft doppelt so teuer. Die Nebenkostenabrechungen für Mieter haben es ebenfalls in sich und an den Tankstellen steigen die Spritpreise auf neue Rekordhöhen. Die offizielle Inflationsrate täuscht darüber hinweg, dass diese für Arbeiterfamilien nach Berechnungen der GSA (Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher Studien zur Arbeiterbewegung e.V.) bei über 10 Prozent liegt. Mieten, Lebensmittel und oft auch Spritkosten machen bei ihnen einen wesentlich höheren Prozentsatz ihrer Lebenserhaltungskosten aus.

Die Regierung betreibt Kosmetik. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die EEG-Umlage abschaffen und die CO2-Kosten „fair“ zwischen Mietern und Vermietern umlegen. Die Abschaffung der EEG-Umlage wäre zweifellos ein Zugeständnis. Doch wird davon nicht viel bei den Verbrauchern ankommen.