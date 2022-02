Brennpunkt Ukraine-Konflikt

Keine Unterstützung irgendeines Imperialisten – Hauptkriegstreiber sind die USA

Im schwelenden innerimperialistischen Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze gibt es eine weitere Verschärfung: US-Präsident Joe Biden hat via Pentagon angekündigt, in den kommenden Tagen 2000 Soldaten aus den USA nach Deutschland und Polen zu verlegen.

Von ffz