Kommt zum bundesweiten Vorbereitungstreffen am 12. Februar in die Horster Mitte!

Das Treffen wird unter Corona-Schutzbedingungen stattfinden und per Videokonferenz übertragen (mehr dazu hier).

Das 20. Internationale Pfingstjugendtreffen, dass unter dem Motto „Generation Krise? Generation Rebellion!“ steht und vom 3. bis 5. Juni 2020 im Ruhrgebiet stattfinden wird, wirft langsam seine ersten Schatten voraus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Konzerte, Workshops, Sportturniere, Kinderaktivitäten und Diskussionen erwarten.

Dazu schreibt der Zentrale Koordinierungsausschuss (ZKA) in seinem Flyer zum bundesweiten Vorbereitungstreffen: „Wir Jugendlichen und Kinder sind häufig am stärksten betroffen von den Auswirkungen verschiedenster Krisen. Sei es die drohende globale Umweltkatastrophe, die Weltwirtschafts- und Finanzkrise oder die Corona-Krise. Die neue Regierung inszeniert sich als ‚Fortschrittskoalition‘. In Wirklichkeit löst sie aber kein Menschheitsproblem! Wir wollen nicht mehr vormittags in der Schule in viel zu großen Klassen ohne Luftfilter frieren und nachmittags zu Hause herumsitzen. Deshalb rebellieren wir für echten Gesundheitsschutz, gegen ein Krisenmanagement auf unsere Kosten, sondern auf Kosten der Konzerne! Das Pfingstjugendtreffen steht für internationale Solidarität und konsequenten Gesundheits- und Umweltschutz. Es fördert den Erfahrungsaustausch und die organisierte Rebellion. Hier wird solidarisch gestritten und gefeiert – auf antifaschistischer und überparteilicher Grundlage. Wir sind Teil der Bewegung ‚Gib Antikommunismus keine Chance!‘

So kannst Du / könnt Ihr mitmachen!

Das Pfingstjugendtreffen ist selbstorganisiert und selbstfinanziert. Der Erfolg beruht auf der Initiative verschiedenster fortschrittlicher Organisationen und Einzelpersonen und der Einheit von jung und alt. Mitmachen könnt Ihr in einer Vorbereitungsgruppe in Eurer Stadt. Oder in einem der bundesweiten Teams für Öffentlichkeit, Programm, Verpflegung oder Logistik. Du hast eine Band, Fußballgruppe, spielt selbst Theater, oder möchtest einen Infostand anmelden? Auch dann bist du herzlich willkommen Anmeldung bitte an: programmteam@pfingstjugendtreffen.de. Achtung: In der angehängten pdf-Datei des Flyers ist diese Adresse falsch!

Alle weiteren Infos in Kürze laufend unter www. pfingstjugendtreffen.de

Hier gibt es den Flyer