Kundgebung gegen Kriegsgefahr und für den Weltfrieden

Sie steht unter dem Motto "Gemeinsam gegen die wachsende Kriegsgefahr und für den Weltfrieden!" Sie ist Teil einer bundesweiten Aktion, zu der das Internationalistische Bündnis und die Bundesweite Montagsdemo gemeinsam aufrufen. Der Aufmarsch der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine hat mit Friedenspolitik nichts zu tun, sondern ist eine reale Bedrohung.

Der Hauptkriegstreiber ist jedoch die USA, die auf die Osterweiterung der NATO drängen. NATO-Truppen sind bis an die russische West-Grenze vorgerückt. Die Gefahr eines direkten Aufeinanderprallens konkurrierender Allianzen hat das Potential einer weiteren Eskalation. Es gibt keine „guten“ Kriegstreiber! Seit Ende letzten Jahres wird, ausgehend von den USA, verbreitet, eine Invasion Russlands in die Ukraine stünde unmittelbar bevor. Das ist Teil einer psychologischen Kriegsvorbereitung. Auch von Teilen der Bundesregierung werden Waffenlieferungen in die Ukraine ins Gespräch gebracht.

In zahlreichen Städten wird am 7.2.22 gegen die psychologische und militärische Kriegsvorbereitung protestiert werden. In Gera wird dies verbunden mit dem Protest gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Masse der Bevölkerung durch die neue Bundesregierung und die Provokationen der AfD, Querdenker und anderer Corona-Leugner.