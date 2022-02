Kundgebungen heute gegen die türkischen Angriffe

Zübeyde Zümrüt, Ko-Vorsitzende der Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland (KON-MED), ruft zur Teilnahme an heute geplanten Kundgebungen und Demonstrationen „gegen die Luftangriffe des türkischen Faschismus auf Zivilisten und Geflüchtete“ auf. „Wir lassen uns von der Gewalt und dem Terror des AKP / MHP-Regimes nicht einschüchtern.“ An verschiedenen Orten werden sich auch Delegationen der MLPD beteiligen.

Mit diesen Angriffen will sich die Türkei anscheinend an den Demokratischen Kräften Syriens (SDF) für die getöteten IS-Faschisten rächen, erklärt KON-MED. Sie waren beim gescheiterten Versuch, ein Gefängnis in Heseke zu stürmen und 5000 Dschihadisten zu befreien, getötet worden. „Die Luftangriffe sind eine Vergeltungsaktion, getroffen wird die Zivilbevölkerung. Die Botschaft lautet: Ihr seid niemals sicher.“

Schon über Monate laufen beständig Angriffe des türkischen faschistischen Staates auf kurdische Gebiete. Die UN lässt Erdoğan gewähren und sieht dem Völkermord zu. Die Lufthoheit liegt bei den USA, in Absprache mit der irakischen Regierung in Bagdad sowie der Regierung der kurdischen Autonomieregierung in Erbil. Ohne deren Einverständnis wären diese mörderischen Angriffe der türkischen Armee nicht denkbar.

Sofortiger Stopp der Angriffe auf die kurdischen Gebiete und auf den kurdischen Befreiungskampf!

Stopp der Zusammenarbeit der Bundesregierung mit dem faschistischen Präsidenten Erdoğan! Keine Gelder mehr an die türkische Regierung; keine militärische Unterstützung und keine Waffenlieferungen an die Türkei!

Stopp dem Terror der türkischen Regierung gegenüber der kurdischen Bevölkerung, gegenüber den Eziden, gegen Flüchtlingslager und Krankenhäuser!

Für die aktive Beteiligung an einer weltweiten antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront!

Für Frieden, Freiheit und echten Sozialismus! Gib Antikommunismus keine Chance! Hoch die internationale Solidarität!

Protestaktionen am heutigen Mittwoch

Aurich: 15 Uhr - Marktplatz

Köln: 15 Uhr – Dom/HBF

Dortmund: 15 Uhr – Reinoldikirche

Berlin: 16 Uhr – Alexanderplatz

Mannheim: 16 Uhr - Hauptbahnhof

Darmstadt: 16 Uhr – Luisenplatz

Frankfurt am Main: 16 Uhr – Hauptwache

Gießen: 16 Uhr – Kirchplatz

Duisburg: 16 Uhr – Forum

Bielefeld: 16 Uhr – Hauptbahnhof

Saarbrücken: 16 Uhr – Europa Galerie

Dresden: 16.30 Uhr – Albert-Platz

Düsseldorf: 17 Uhr – Hauptbahnhof

Nürnberg: 17 Uhr – Halplatz

Stuttgart: 17 Uhr – Kobanê-Platz

Bremen: 17 Uhr – Landtag

Hamburg: 17 Uhr – Hauptbahnhof (Vor Saturn)

Leipzig: 18 Uhr – Willi-Brand-Platz

Kassel: 17.30 Uhr – Königsplatz

Hannover: 17.30 Uhr – Hauptbahnhof

Kiel: 17.30 Uhr – Hauptbahnhof

Mainz: 18 Uhr – Hauptbahnhof

Münster: 17 Uhr – Hauptbahnhof

Freiburg: 17 Uhr – Platz der alten Synagoge

Heilbronn: 17 Uhr – Killianplatz