Nigeria: Öltanker explodiert und gesunken

Am Dienstag demonstrierten in verschiedenen Städten der Westbank, darunter Tubas, Bethlehem, Ramallah, Tulkarem and Nablus, Schüler vor den Schulbehörden. Ihre Forderung: die Schulen sollten die Examensanforderungen den schlechten Bedingungen in der Pandemie anpassen. In Tubas kam es zum Eklat: Während eine Schülerdelegation mit den Beamten verhandelte, feuerte ein Mitglied der Sicherheitskräfte der Palästinenserbehörde (PA) mit scharfer Munition in Richtung der Schüler. Es gab zwei Verletzte. Straßenproteste folgten. Die Behörden versprachen, den "Einzelfall" zu untersuchen und suspendierten den Sicherheitsmann.