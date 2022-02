Rebellischer Liederabend

Am 26. Januar legten in den westlichen Provinzen in Sri Lanka Tausende Beschäftigte im Gesundheitswesen für 24 Stunden die Arbeit nieder, in der Hauptstadt Colobo demonstrierten rund 1.000 in der Nähe des National Hospital. Die Krankenhausbeschäftigten fordern u.a. höhere Löhne, Zulagen für alle und Fahrtkostenzuschüsse. Seit November organisiert die Gewerkschaft FHP in den Provinzen diese Proteste und droht der Regierung mit einem landesweiten Streik am 7. Februar. Sri Lanka steckt in einer tiefen ökonomischen Krise, nicht zuletzt verschärft von der Corona-Pandemie.