Rechte Trucker werden von den Herrschenden gesponsert

Hunderte von Sattelschleppern und anderen Fahrzeugen, gefahren von wütenden Kleinbürgern, durchquerten das Land von Vancouver bis in die Hauptstadt Ottawa. Der mit Ahornblattfahnen geschmückte LKW-Konvoi bot viele gute Fotomotive zur massenmedialen Sättigung. Unterwegs wurde die Karawane von zahlreichen Unterstützern in ihren eigenen Fahrzeugen begleitet. Die Fahrer wurden sogar von Premierministern der Konservativen Partei und gewählten Beamten aus mehreren kanadischen Provinzen (die leicht CDU-Klone sein könnten, liebe Rote Fahne News-Leser) begrüßt und ermutigt.

Am Samstag, 29. Januar, erreichte der Konvoi den Parliament Hill in Ottawa, wo sich bis zu 10.000 Corona-Leugner zur Unterstützung versammelten. Die Trucker sagen, dass sie nicht gehen werden, bis alle ihre weitreichenden Forderungen erfüllt sind.

Der Parliament Hill und die Innenstadt sind bis heute von Truckern besetzt. Bisher war es weitgehend ruhig, vielleicht wegen des Katers vom starken Alkoholkonsum der faschistoiden Demonstranten in der Innenstadt. Zum Entsetzen vieler Bürger fand am Denkmal für die unbekannten Soldaten der Kriege eine Tanzparty statt.

Corona-Leugner hatten zuvor während der Delta-Welle Streikposten in Kanada aufgestellt und für Unruhe gesorgt. Sie blockierten Krankenhauseingänge und störten Massenimpfkliniken. Gleichzeitig ist in Kanada eine neue chauvinistische und rassistische politische Partei entstanden, die diese Leugner unterstützt, die sogenannte Volkspartei – ähnlich der AfD in Deutschland, aber bisher schwächer. Ihr chauvinistischer und antiislamischer Anführer lächelte und schüttelte bei der Kundgebung in Ottawa die Hände, wobei er die Anti-Wissenschafts-Fanatiker überschwänglich lobte. ...

Hier gibt es die komplette Korrespondenz