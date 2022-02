RW37 gibt eine verständliche und logische Antwort

Gemeint sind die regierenden Politikerinnen und Politiker, die nach einem endlosen hin und her die Schulen wieder ohne Einschränkungen öffnen ließen. Es ist und war doch offensichtlich, dass sich die Schulen zu reinen Infektionsherden entwickeln müssen, in denen die Schülerinnen und Schüler dem Virus beinahe schutzlos ausgeliefert sind. Und dabei gibt es in den meisten Klassenräumen nicht mal Luftfiltergräte.

"Die müssen einfach unfassbar dumm sein!" So versuchen sich einige Jugendliche, die Situation zu erklären. "Es ist eine neue und schwierige Situation. Ich würde auch nicht gern in deren Haut stecken", versuchen einige Erwachsene noch zu beschwichtigen. Doch hat irgendjemand eine wirklich zufriedenstellende Antwort?

Das Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus", das auch als Ausgabe 37 in der theoretischen Schriftenreihe der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, erschienen ist, enthält das Kapitel "Weltanschauliche Ursachen für das desaströse Krisenmanagement in der Covid-19-Pandemie". Dort wird lückenlos und leicht verständlich eine logische Antwort auf diese Frage gegeben. Kurz gesagt ist das Problem, dass der Maßstab für das Krisenmanagement nie der Gesundheitsschutz war, sondern immer nur die Stellung der "deutschen Industrie" im internationalen Konkurrenzkampf. Das Buch weist nach, wie die Gesundheitsschutzmaßnahmen immer genau an die "wirtschaftlichen Bedingungen" angepasst wurden.

"Die wesentliche weltanschauliche Methode des regierungsamtlichen Krisenmanagements war der Pragmatismus. Seine Leitlinie sind die Interessen der Monopole. Pragmatiker folgen dem Grundmuster, dass immer nur aktuell reagiert und keine systematische, vorausschauende Politik betrieben wird, etwa zur Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung." (Seite 49)

Ein unbedingter Lesetipp für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und alle Eltern!

Hier kann das Buch gekauft werden