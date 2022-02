Konzernkoordinierung GM / Stellantis

Solidaritätsbotschaft an die Kolleginnen und Kollegen von General Motors Silao / Mexico

Die Sprecher der Internationalen Konzernkoordinierung General Motors – Stellantis in der Internationalen Automobilarbeiterkoordination richteten am 3. Februar 2022 eine Solidaritätsbotschaft an die Kolleginnen und Kollegen von General Motors Silao / Mexico.