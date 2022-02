"Stiller Streik" zum Putschjahrestag

Am 1. Februar 2021 putschte das Militär in Myanmar, setzte die Regierung ab und annullierte die vorausgegangenen Wahlen. In Myanmar wird ein großer Teil der von China verarbeiteten Seltenen Erden gefördert. China verfolgt in Myanmar eine skrupellose imperialistische Machtpolitik und stützte den Militärputsch, während die westlichen Imperialisten versuchen, über die bürgerliche Opposition Einfluss zu bekommen. Die Widerstandsbewegung gegen das Militärregime hatte zum Jahrestag zu einem sechsstündigen "Stillen Streik" aufgerufen: die Menschen blieben zu Hause, viele Geschäfte blieben geschlossen und in den meisten Städten waren die Straßen menschenleer. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist nicht bereit, die Militärherrschaft zu akzeptieren.