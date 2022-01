Tausende erinnern an Bloody Sunday

In der nordirischen Stadt Derry gingen am Sonntag Tausende Iren auf die Straße, um an den Blutigen Sonntag von vor 50 Jahren zu erinnern, als eine britische Fallschirmeinheit eine Bürgerrechtsdemonstration von Katholiken mit einem Schusswaffeneinsatz auseinandertrieb und 14 Menschen getötet wurden. Derry, die zweitgrößte Stadt in Nordirland, liegt direkt an der Grenze zur Republik Irland. Zur Demonstration und zum Gedenken waren die Menschen aus ganz Irland angereist. Die Demonstranten kritisierten vor allem, dass bisher niemand für diese Taten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde und Premierminister Johnson das auch noch in einem Amnestiegesetz festschreiben will.