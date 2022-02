VW Baunatal: Morgen Kundgebung gegen die Entlassung von 570 Leiharbeitern

Ein Leser bedankt sich für den Artikel und schreibt weiter: "Ihre Unterstützung für unsere Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen ist beispielhaft und wir sind stolz, Sie dabei zu haben. Anbei sende ich Ihnen nochmal unsere Vorhaben und Aktionen."

Die Verträge von 570 Leiharbeiter / innen sollen zum 28.02.2022 auslaufen! Der Haussegen im VW-Werk Baunatal hängt schief! Die Entscheidung, dass die Verträge der Betroffenen Leiharbeitnehmer/innen auslaufen sollen, hat viele betroffen. Eine Einigung zwischen Betriebsrat und dem VW-Vorstand ist gescheitert. Nach den Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Carsten Bätzold können sie nichts mehr tun, um eine Verlängerung oder Übernahme der Leiharbeiter zu bewirken.

Der Vorstand begründet seine Entscheidung mit der anhaltenden Halbleiterkrise und der daraus resultierenden Kurzarbeit und dem Produktionsstilstand. Nach verschiedenen Angaben und verlässlichen internen Aussagen erwarten viele Abteilungen ab dem 2. Quartal wieder eine bessere Lieferung der benötigten Halbleiter. Die Stammbelegschaft befürchtet nach der Entlassung, der benötigten 570 Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen eine größere Belastung und Verteilung der Mehrarbeit auf deren Schultern.

Eine Kundgebung mit den Forderungen von Leiharbeitern mit der Unterstützung der Stammbelegschaft findet am 04.02.2022 vor dem VW-Haupttor in Baunatal um 14:30 Uhr statt! Gerne laden wir Sie zur Kundgebung am Freitag 04.02.2022 um 14:30Uhr ein, um vor Ort einen Eindruck der Lage zu bekommen und darüber zu berichten.

