Zigtausende Flüge ohne Passagiere!

Aber nein, das klingt zwar verrückt, das ist es aber nicht, sondern es ist typisch kapitalistisch. Denn die Flughäfen sind selbständige kapitalistische Unternehmen. Einnahmen erzielen sie durch möglichst viele Starts und Landungen. Sie verkaufen diese Landerechte im voraus an die Fluggesellschaften, z. B. an die Lufthansa. Wenn die aber nicht die vereinbarte Zahl von Landungen durchführt, geben die Flughafen-GmbHs die Rechte an andere konkurrierende Fluggesellschaften weiter – und etwa im Sommer, wenn die Touristenflüge boomen, hängt die Lufthansa in der Luft, weil sie keine Landerechte mehr hat.

Ein Mensch mit gesundem Verstand würde vermuten: Bei so vielen teuren Leerflügen geht die Lufthansa doch Pleite? Aber nein! Sie versucht, wieder typisch kapitalistisch, diese Ausgaben an die Verbraucher, an uns, weiter zu geben. So sind z. B. allein in den letzten 14 Tagen die Preise für Flüge im Juli nach Mallorca um über 100 Prozent gestiegen!

By the way: Fliegen ist innerhalb Europas noch immer billiger als mit der Bahn zu fahren, weil Flugzeugbenzin und Flugzeugtickets steuerfrei sind. Warum? Weil die nationalen Monopol-Flugzeuggesellschaften „ihren“ Staat veranlasst haben, auf solche Steuern zu verzichten, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Die einzige Lösung, aus diesen zerstörerischen Sackgassen heraus zu kommen, ist: System Change! Für echten Sozialismus – mit einer Planwirtschaft, die die Bedürfnisse der Menschen und der Natur zum Maßstab macht. Für System Change zum Sozialismus – das ist die Alternative!



