Athen: Protest gegen Pushbacks

Am Sonntag demonstrierten in der griechischen Hauptstadt Hunderte Menschen gegen illegale Bushbacks von Flüchtlingen und Migranten an der griechisch-türkischen Grenze. In der vergangenen Woche waren dort 19 Menschen gestorben, die meisten erfroren. Das Motto der Demo war "Stoppt Pushbacks, stoppt die Gewalt an der Grenze!". Bereits am Samstag hatte es eine Demonstration in Istanbul gegeben, Menschenrechtsorganisationen hatten dazu aufgerufen und die Demo führte zum griechischen Konsulat.