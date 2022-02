Auch bei den Olympischen Spielen braucht man weltanschaulichen Durchblick

Aber wir brauchen auch hier weltanchaulichen Durchblick und können und müssen unsere Freiheitsideologie den antikommunistischen Tiraden der Massenmedien entgegensetzen. Dazu sind die beiden bisher erschienenen Bände von "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre der Denkweise" sehr gut geeignet.

Im ersten Band "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" steht im Kapitel I.6 "Die proletarische Ideologie im Aufbau des Sozialismus" die Große Proletarische Kulturrevolution im damals sozialistischen China im Mittelpunkt. Sie ist die höchste Form des Klassenkampfs im Sozialismus und war ein Sieg der proletarischen Freiheitsideologie! Hier wurden die Massen mobilisiert, die Restauration des Kapitalismus zu verhindern. Nicht nur, dass dies 1966 bis 1971 gelang, es wurden gerade in dieser Zeit ungeheure Fortschritte und Erfolge in allen gesellschaftlichen Bereichen erreicht: in der Produktion, der Landwirtschaft und der Wirtschaft, in der Medizin, in der Bildung, in der Organisation des Lebens.