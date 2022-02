Türkei

Birsen Kars ist tot

"ANF" schreibt: „Die Revolutionärin Birsen Kars ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 51 Jahren in Stuttgart nach langer und schwerer Krankheit an einem Krebsleiden. Sie wird in Istanbul beigesetzt werden.“ Weiter schreibt die Nachrichtenagentur: „Birsen Kars war Überlebende der ‚Operation Rückkehr ins Leben‘. Unter diesem zynischen Namen verübte der türkische Staat am 19. Dezember 2000 ein Massaker an politischen Gefangenen, um den Widerstand gegen die Einführung von Isolationshaft zu zerschlagen. Birsen Kars wurde zum Symbol des Massakers.“

Von ANF / Korrespondenz aus Augsburg