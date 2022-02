Buchvorstellung beim REBELL Bochum

Wir setzen uns weiter mit dem Begriff „interventionistisch“ auseinander. Ein Rebell sagte: „Das ist von vorne herein defensiv, weil man nur reagiert auf die schlimmsten Auswirkungen des Kapitalismus.“ Wir klärten, dass die Interventionistische Linke auf dieser Grundlage auch keine gesellschaftliche Lösung für die Probleme der Massen finden kann. Dann entwickelten wir die Kritik an dem Dogmatismus-Vorwurf der Interventionistischen Linken gegen die Marxisten-Leninisten. Ein Rebell sagte, dass ihm dieser Vorwurf bei Demos auch schon gemacht wurde. Wir hielten fest, dass der MLPD und dem REBELL nur deshalb Dogmatismus vorgeworfen wird, weil wir an den marxistisch-leninistische Grundlagen festhalten und nicht bereit sind, davon abzuweichen. Das heißt aber nicht, dass wir die Theorie nicht ständig weiterentwickeln würden. Keine andere Partei hat so eine aktuelle Einschätzung der Corona-Pandemie und einen so konsequenten Forderungskatalog zum Gesundheitsschutz wie die MLPD. Zugleich machte ich deutlich, dass der Verzicht der Interventionistischen Linken auf jede Art von Programm eine Ursache davon ist, dass sie gescheitert ist.

Am Schluss diskutierten wir, mit welchen Argumenten man den RW an Jugendliche verkaufen kann, welche Gegenargumente zu erwarten sind und welche Methoden wir entwickeln. Die Rebellen berichteten von ihren ersten Erfahrungen vom Verkauf bei der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demo. Sie sagten, dass das Buch sehr aktuell ist und an vielen Fragen ansetzt, die auch breit unter der Jugend diskutiert werden. Wie zum Beispiel der Hype um die Digitalisierung oder das kopflose Corona-Krisenmanagement der Regierung. Wir diskutierten, dass man konkret herausfordern muss, dass die Jugend sich kritisch mit den opportunistischen Einflüssen auseinandersetzt, um wirklich einen Ausweg aus der Kapitalismuskrise zu finden. Zu erwartende Gegenargumente waren, „kein Geld“ und „ich lese keine Bücher“.

Zur Frage der Finanzierung mussten wir dann selbst eine Argumentation gegen den Opportunismus entwickeln. So schlug ein junger Rebell vor, einfach zu sagen: „Eigentlich kostet das Buch 20 Euro, aber für dich sind es nur 17,50 Euro“, um den Jugendlichen vorzugaukeln, dass sie ein Schnäppchen machen würden. Hier argumentierten wir, dass er damit der Erziehungsarbeit gegenüber den Jugendlichen ausweicht, die lernen müssen, dass die Arbeiterklasse ihre politische Arbeit selbst finanzieren muss und dass der REBELL prinzipiell nicht so eine unehrliche Argumentation verfolgt. In diesen Büchern steckt enorm viel Arbeit und sie sind jeden Cent wert. Ein anderer Rebell sagte: „Wenn das neue FIFA-Spiel für die Spielkonsole rauskommt, ist man auch schnell bereit, 50 Euro dafür auszugeben, warum dann nicht für einen RW.“ Der junge Rebell war nicht zu überzeugen und meinte, wir würden uns das zu schwer machen. Die Auseinandersetzung war aber gut, um den Rebellen deutlich zu machen, wie vielfältig die kleinbürgerlich-opportunistische Denkweise auch im REBELL auftritt und dass man sie gleich bekämpfen muss.

Fazit: Das Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ trifft unter der Jugend voll ins Schwarze und löst lebhafte Debatten aus.