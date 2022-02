Die importierte Verwirrung der Ricarda Lang

Wir erlebten momentan eine "fossile Inflation", da vor allem „die Preise von importiertem Gas und Benzin steigen". Daran stimmt nur, dass diese Preise immens steigen.

Erste Verwirrung: Wo wohl die grandiosen Thesen von Ricarda Lang ausgebrütet wurden? Schon Ende der 1970er Jahre mussten sich die Kollegen bei der Fa. Mahle in Stuttgart mit ähnlichem Verwirrmanövern bzw. Hetze gegen die erdölfördernden Länder („schuld sind die Banditen am persischen Golf“) auseinandersetzen. Die Geschäftsleitung wollte damit von der Preistreiberei der Monopole ablenken. Die öffentliche Debatte darum auf der Betriebsversammlung brachte viele Kollegen dazu, sich an selbständigen, erfolgreichen Streiks um Lohnnachschlag aktiv zu beteiligen.

Zweite Verwirrung: Mitte letzten Jahres hatten die Grünen im Bundestag Anträge und ihren Entwurf zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes eingebracht. In einem der Anträge fordert die Fraktion, den nationalen CO₂-Preis, der seit 1. Januar auf Öl und Gas gezahlt werden muss, bereits im Jahr 2023 auf 60 Euro zu erhöhen. Danach soll er nach dem Willen der Grünen weiter steigen. Folgt man der seltsamen grünen Logik, so würde sich damit - bzw. bei weniger fossilem Brennstoffverbrauch - auch die dem Kapitalismus systemimmanente Inflation in Luft auflösen.

Dritte Verwirrung: Mit der drastischen Inflation hat natürlich der seitherige Parteivorsitzende der Grünen und derzeitige Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck nichts am Hut, das Elend der Inflation ist ja laut Ricarda Lang schließlich importiert.