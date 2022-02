Ein Versuch des Staats, die MLPD in ein Licht von Kriminalität und Terrorismus zu rücken

Das geschah auf Anweisung des Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamts. Über den Zeitraum von mindestens einem halben Jahr ließen sie in ganz Europa nach Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und – wie sich jetzt herausstellte - auch nach der derzeitigen Vorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, fahnden.

Sie behaupten, dass der Grund für diese Fahndung Verbindungen mit kurdischen und türkischen Organisationen, die gegen den Faschist Erdogan kämpfen, und eine Buch-Präsentation Stefan Engels in den Niederlanden gewesen sei, in deren Rahmen er sein Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ vorgestellt hatte. Na, wir waren dabei - nochmals vielen Dank dafür! War das kriminell?

Wir haben die kriminelle Fahrlässigkeit des holländischen Staates in Bezug auf die Treibhausgasemissionen besprochen, die dieser begeht, um dem Monopolkonzern für fossile Energieträger, Shell, zu Willen zu sein.

Allerdings sollten die Fahndungen schon wieder gestoppt sein. So hat im August das Verwaltungsgericht Meiningen die Behandlung von Stefan Engel als „Gefährder“ verboten. Außerdem haben die MLPD - und besonders ihre leitenden Genossen - vielfach falsche Vorwürfe mit Erfolg vor Gericht bekämpft. Trotz vieler juristischer Niederlagen kommt der Staat nun immer wieder mit neuen Beschuldigungen und Vorwürfen, und behält längst widerlegte Anschuldigungen in seinen Dossiers. Das stellt einen Versuch dar, die MLPD, ihre Ideologie und Politik in ein Licht von Kriminalität und Terrorismus zu rücken.

Die Kapitalisten nutzen faule Tricks, weil sie fürchten, das Vertrauen der Massen und schließlich auch ihr Geld und ihre Macht zu verlieren. Immer mehr Menschen werden sich bewusst, dass dieser staatsmonopolistische Kapitalismus die großen Probleme Armut, Hunger, Kriege und Umweltzerstörung nicht lösen kann. Während die Marxisten-Leninisten den Menschen klarmachen und sie davon überzeugen, dass und wie der echte Sozialismus eine andere Zukunft bieten kann. Es ist deswegen sehr wichtig, dass ihr diese Tricks aufdeckt und attackiert. Wir von Rode Morgen unterstützen euren Kampf und werden ihn und das Vorgehen gegen euch in den Niederlanden bekanntmachen. Auch deswegen, weil der Antikommunismus auch hier als Dogma gegen revolutionäre Politik eingesetzt wird.

Liebe Genossen, viel Stärke und Erfolg in eurem Kampf um die Zukunft!

Für den Rode Morgen

Jeroen Toussaint