Elbe Flugzeugwerke GmbH durchbricht Corona-Welle

In zahlreichen Betrieben wächst aktuell der Krankenstand wegen steigender Corona-Infektionen. In der Regel wird versucht, die Produktion auf Teufel komm raus aufrechtzuerhalten - zum Teil mit täglichen Tests, die dann immer neue Infektionen aufdecken und die Belegschaft ausdünnen. Anders ging man bei der Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) in Dresden heran: Zu Jahresbeginn habe man im Fertigungsbereich eine verstärkte Anzahl an Infektionen gehabt, berichtet Geschäftsführer Andreas Sperl in den Medien. "Darum wurde im Werk beschlossen, drei Schichten ausfallen zu lassen, damit dort keine Kontakte entstehen, die zu weiteren Infektionen geführt hätten." Das habe sich bewährt. Danach habe sich die Infektionslage wieder etwas beruhigt, so der Geschäftsführer. Weil die EFW aber keine einsame Insel ist, kämpft man aktuell wieder mit steigenden Zahlen. Klar wird allerdings, dass ein kurzer, konsequenter Lockdown - wie ihn die MLPD immer wieder forderte - aller nicht absolut lebensnotwendigen Bereiche sehr erfolgversprechend wäre.