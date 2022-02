Fleischproduktion und -verzehr in Deutschland rückläufig

Die Statitik-Webseite statista.com berichtet von einer rückläufigen Fleischproduktion in Deutschland. Die Schlachtbetriebe haben im vergangenen Jahr insgesamt 7,6 Millionen Tonnen Fleisch produziert - ein Rückgang von 2,4 Prozent. Die Schlachtmenge ist bereits seit einigen Jahren rückläufig. Was den Verzehr angeht, liegen erst Zahlen für 2020 vor, die ebenfalls sinken. So summierte sich der menschliche Verzehr von Fleisch auf rund 57,33 Kilogramm pro Kopf. Am meisten Fleisch wird in den USA mit rund 120 Kilogramm pro Kopf und Jahr verbraucht, am wenigsten in Bangladesch und Indien mit ungefähr vier Kilogramm.