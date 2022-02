Freiheit für die elf Revolutionäre in Griechenland

Am 1. Februar berichtete Rote Fahne News über eine Kundgebung in Augsburg zur Solidarität mit elf in Griechenland inhaftierten türkischen und kurdischen Revolutionären. Sie wurden nach willkürlichen Verhaftungen in Griechenland zu insgesamt 330 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder der vom EU-Imperialismus zur Terror-Organisation erklärten DHKP-C zu sein. Als "Beweis" dafür galt unter anderem, dass sie mit ihren Fingern ein V für Victory (Englisch für "Sieg") formten. Am Freitag, dem 11. Februar, findet eine weitere Solidaritätskundgebung statt. Diesmal in Leipzig, um 15 Uhr am Herderpark (Ecke Herderstraße / Wolfgang-Heinze-Straße).