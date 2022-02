Gedanken zum Cum-Ex-Urteil

Da wurde diese Woche doch einer tatsächlich zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Was mich nur stutzig macht: Was ist mit den rund 1299 anderen Tätern? Hier ging es um 105 Mio €. Die Cum-Ex-Gangster beklauten allein den deutschen Staat um 36 Mrd €. Fehlen also noch 35.895.000.000 €.

Und die Straftarife können sich sehen lassen! Während ein Bochumer Handwerker seinerzeit für 30.000 DM zweieinhalb Jahre in den Bau musste, bekam der noble Banker jetzt dreieinhalb. Bei 105 Mio macht das rund 82.000 € pro Tag. Ich überlege noch, ob ich meinem Gemüsehändler einen Tipp gebe. Wenn er 20.000 € hinterziehen könnte und dabei erwischt würde, kämen dabei 6 Stunden Knast raus. Und dann würde er wegen guter Führung nach 3 Stunden entlassen ...