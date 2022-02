Geplanter Generalstreik wird vom 23./24.2. auf den 28./29.3. verschoben.

Die in der gemeinsamen Plattform der indischen Gewerkschaften und sektoralen Verbände/Vereinigungen zusammengeschlossenen Organisationen haben beschlossen, den Generalstreik, der anlässlich der Haushaltsberatungen im Parlament gegen die arbeiter- und volksfeindliche Politik der BJP-Regierung stattfinden wird, in den März zu verschieben. Die Streikvorbereitungen sind gut angelaufen, werden jedoch durch die Omikron-Welle erheblich eingeschränkt. Am 28./29. März werden zudem die Haushaltsberatungen im Parlament in zweiter Phase tatsächlich stattfinden. Die Organisationen rufen auf, die Vorbereitung des Streiks zu intensivieren und die anstehenden Wahlen zu nutzen, sich energisch für den Sturz der BJP-Regierung einzusetzen. (aicctu.org)