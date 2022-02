Ihr setzt euch seit Jahrzehnten vorbehaltlos für die Befreiung der Arbeiterklasse ein!

Ja, haben wir es denn bei euch mit Schwerverbrechern zu tun? Wir wissen, dass ihr euch seit Jahrzehnten vorbehaltlos für die Rechte und die Befreiung der Arbeiterklasse und der Unterdrückten einsetzt – in Deutschland und weltweit, insbesondere international im Rahmen der ICOR. Tatkräftig habt ihr euch für die Befreiung des kurdischen, des palästinensischen Volkes und anderer Völker eingesetzt. Und das soll kriminell oder terroristisch sein?

Kriminell und terroristisch sind die Verbrechen des faschistischen Erdogan-Regimes in der Türkei gegen das kurdische und das türkische Volk. Das Regime lässt mit Billigung der Bundesregierung die Grauen Wölfe in Deutschland agieren und arbeitet mit türkischen Geheimdiensten gegen Revolutionäre zusammen. Die Beschuldigungen des BKA gegen euch haben antikommunistischen Charakter. Sie nähern sich immer mehr der Argumentation des Erdogan-Regimes an, das jegliche Unterstützung des kurdischen Befreiungskampfes in die Ecke von „Terrorismus“ rückt.

Die Kriminalisierungsversuche gegen euch richten sich gegen die ganze MLPD und den internationalen Befreiungskampf. Das nehmen wir nicht hin. Wir drücken euch unsere volle Solidarität aus und fordern eure vollständige Rehabilitierung und die Löschung aller Anschuldigungen aus den Fahndungsakten.