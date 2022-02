Jetzt für ein Abo für die Reihe REVOLUTIONÄRER WEG werben!

Warum auf ein Abo der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG ansprechen? Nun, weil die Leute oft auch schon das Vorgängerbuch von Stefan Engel: „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ (RW36) haben. Oder aber, wir empfehlen ihnen diesen, damit man besser den Gesamtzusammenhang der Krise der bürgerlichen Ideologie seit dem Zweiten Weltkrieg in all ihren Seiten versteht.

Dann ist meine Erfahrung, dass beim Lesen das Fremdwörterlexikon sehr empfehlenswert ist. Also hat man schon drei Titel die direkt zum Kauf anstehen.

Den Käufern sollte immer auch angeboten werden, an einer Lese- oder Studiengruppe vor Ort mitzumachen. Hier wird immer darüber gesprochen, dass wir nicht nur bei der Erarbeitung und Aneignung der Bücher des Systems REVOLUTIONÄRER WEG mit der dialektischen Methode arbeiten, sondern dass diese Methode wesentlicher Bestandteil unserer Weltanschauung in Theorie und Praxis ist. Bei unserer letzten Lesegruppe, bei der es darum ging, alle Lesegruppen zum RW36 auszuwerten, meinte ein Teilnehmer: "Mich erfüllt es mit Optimismus, dass es den wissenschaftlichen Sozialismus gibt. Ich hab hier gelernt, dass es bei der proletarischen Weltanschauung um Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten geht. Diese kann ich nur mit der dialektischen Methode erkennen. Und ich kann sie erkennen und anwenden." Also brauchen die Teilnehmer für die weitere Beschäftigung die Nummern 6 und 24 der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG zur dialektischen Methode.

Mit der regelmäßigen, bei dieser Lesegruppe aber auch konkreten, Werbung für den REVOLUTIONÄREN WEG als System gelang es mir, ein Abo abzuschließen. Dabei ist auch die Finanzfrage nicht unwichtig. Mit dem Abo spart man 10 Prozent: 10 Euro im Monat für 28 Monate. Und man erhält je Monat mindestens ein Buch der Reihe. Im letzten Monat zahlt man 8 Euro, also 37 Bücher für 278 Euro.

