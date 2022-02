Solidarität Mit Abdullah Öcalan

KON-MED ruft zu Demonstrationen am morgigen Samstag auf

Anlässlich der Verschleppung von Abdullah Öcalan am 15. Februar 1999 aus Kenia in die Türkei durch ein imperialistisches Komplott, an dem auch der deutsche Imperialismus beteiligt war, und seiner unmenschlichen Haftbedingung ruft der kurdische Dachverband KON-MED am morgigen Samstag,12. Februar, zu vier Demonstrationen in Deutschland und einer in Straßburg auf.

Von hodo