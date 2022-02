Landesweiter Streik im Gesundheitswesen

Am Dienstag verließen in Minneapolis und St. Paul jeweils hunderte Schüler von zahlreichen High Schools ihre Klassenzimmer und beteiligten sich an Protesten gegen den Bürgermeister Jacob Frey und die Polizeichefin. Sie protestieren gegen die Erschießung des 22-jährigen Amir Locke durch die Polizei, die vergangene Woche seine Wohnung ohne Ankündigung gestürmt hatten und ihn erschossen. Die Demonstranten fordern, dass die Erstürmung von Wohnungen ohne Ankündigung ("no knock") verboten wird. Immer wieder sind vor allem schwarze Amerikaner Opfer dieses Vorgehens. Bereits am Wochenende hatten Hunderte demonstriert und die Entmilitarisierung der Polizei gefordert.