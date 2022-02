Mercedes-Benz Group – nicht nur ein neuer Name

Da diese Mitteilung in erster Linie für die Aktionäre und die Öffentlichkeit geschrieben ist, können auch wir Arbeiterinnen und Arbeiter relativ offen erfahren, dass der neue Name auch für eine neue Strategie steht: „Die Umbenennung … unterstreicht unseren strategischen Fokus ..., indem wir bei Elektromobilität und Fahrzeugsoftware die (Weltmarkt-)Führung übernehmen“. Klingt sportlich, ist aber eine aggressive Ansage an die Konkurrenten und an die Belegschaft: „Als fokussierter Hersteller mit der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt kann die Gruppe künftig ihr wirtschaftliches Potenzial voll entfalten und ihre Stärken im Wettbewerb noch besser ausspielen“. Übersetzt heißt das: Konzentration auf die Luxus-Modelle, während die weniger profitträchtige A- und B-Klasse vielleicht, wie schon der Smart, abgestoßen wird. Zusammen mit der Stärkung der Konkurrenzfähigkeit soll mit erheblich weniger Leuten der Profit maximiert werden.

Gut, dass es auch eine andere Art von Presse gibt. So heißt es im Leitartikel der Kollegenzeitung „Stoßstange“ vom 9. Februar 2022: „Källenius hält an seinen Plänen zur Steigerung der Rekordprofite fest, auf Kosten der Arbeitsplätze, Gesundheit und der Zukunft unserer Jugend. Bereits jetzt werden in Untertürkheim Produktionslinien stillgelegt und die Kollegen verschoben. ... Doch der Vorstand soll sich nicht zu früh freuen.“ Und: „Die Aktionäre haben Daimler aufgespalten, um uns noch besser und gewinnbringender ausbeuten zu können. ... Wir erklären, dass wir als Belegschaft von Daimler, Benz, Mercedes-Benz, Evo-Bus und wie sie uns auch umbenennen, weiter solidarisch gemeinsam und international als eine Belegschaft kämpfen werden. Sie können die Konzernstruktur hundert mal ändern – unseren Zusammenhalt werden wir erhalten und immer wieder erkämpfen, denn Solidarität ist unser Trumpf.“