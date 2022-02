Minijobs? Gehören abgeschafft!

Zum 1. Oktober 2022 sieht der Ampel-Koalitionsvertrag eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro vor. Seit 1. Januar 2021 beträgt er 9,50 Euro und ab Juli 9,60 Euro. 12 Euro sind ein Zugeständnis an die breite Ablehnung des Hungerlohns der letzten Jahre. Jetzt haben wir aber eine deutlich verschärfte Situation mit einer offiziellen Inflationsrate von um die 5%. Die Inflationsrate erfasst nicht annähernd, wie verheerend in Arbeiterhaushalten und bei Geringverdienern sich die Steigerung der Energie-, Lebensmittel- und Benzinpreise niederschlagen. Die MLPD setzt sich deshalb für offensiv geführte Tarifrunden und einen Lohnnachschlag in den Betrieben ein.

Die 12 Euro Mindestlohn, die es in einem halben Jahr geben soll, sind jetzt schon zu wenig. Die MLPD fordert ihrem Sozialpolitischen Kampfprogramm „Inflationsalarm“ eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro - sofort!