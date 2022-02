Nationaler Studentenkongress in Italien

Die völlig marode Autobahnbrücke auf der A 45 bei Lüdenscheid, die Talbrücke Rahmede, wird gesprengt. Das hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Montag bekanntgegeben. Auch wenn in den bürgerlichen Massenmedien jetzt behauptet wird, das würde zu einer schnelleren Entlastung von Lüdenscheid, durch das sich gerade der Verkehr der A 45 ergießt, lösen, so ist das schlicht falsch. Selbst die Sprengung der Brücke wird noch Jahre dauern.. Der eigentliche Skandal an der Geschichte ist aber, dass die Brücke überhaupt in einen so unhaltbaren Zustand kommen konnte. Die Sprengung ist kompliziert, da unterhalb der Brücke in der Umgebung Häuser stehen. Außerdem würde sie noch aufwendiger als die Sprengung der Talbrücke Rinsdorf vor kurzem.