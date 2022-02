Neue Regierung, die gleichen Fehler!

Die Mehrheit der Bevölkerung hält sich an Abstand, lässt sich impfen, und dennoch steigt das Unbehagen beim Krisenmanagement der Bundes– und Landesregierung. Trotz Warnungen vor der vierten und fünften Welle: Wo ist seitens der Regierungen die fundierte Aufklärung, der rechtzeitige, vorbeugende Schutz? Das PCR-Kapazitäten wider besseren Wissens nicht ausgeweitet und nun rationiert werden, macht das ganze noch mal zum Blindflug. Das dritte Jahr Pandemie in fast allen Klassenräumen ohne Luftfilter – ein Offenbarungseid!

Warum immer wieder die gleichen Fehler, warum das penetrante „Auf-Sicht-Fahren“ aller Regierenden?

Da beschließt die thüringische Landesregierung am 20. Dezember 2021 auf Vorschlag des Bildungsministers Holter Distanzunterricht an Schulen, nur damit der gleiche Bildungsminister am 29. Dezember alles wieder „Holter die Polter“ aufhebt. Der Name ist Programm! Hat dieser Bildungsminister überhaupt eine Ahnung, wie sehr er Familien und Lehrerschaft damit in den Wahnsinn treibt? Seine lapidare Rechtfertigung: „Schulen müssten pandemiebedingt weiterhin auf Sicht fahren.“ (Welt, 17.1.2022).

Statt auf Grundlage wissenschaftlich fundierter Prognosen rechtzeitig zu agieren, feiern die Regierenden ihren Pragmatismus noch als Gütesiegel. Ihr alleiniges Kriterium ist die „unmittelbare Nützlichkeit“ und damit die Unterwerfung der ganzen Gesellschaft unter die Interessen des Kapitals. Dafür soll die Pandemie gerade noch soweit unter Kontrolle gehalten werden, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Das hat schon Tausende Tote gekostet. …

Den eigenen Kopf gebrauchen – Protest ist links!

Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit und Fähigkeit, mit Sachverstand zu entscheiden! In der heutigen komplizierten Welt geht das nicht über Twitter und Telegramm, wo am laufenden Band „Fake News“ und Verschwörungsideologien produziert und verbreitet werden. Das erfordert eine fundierte dialektisch-materialistische Weltanschauung, für die der wissenschaftliche Sozialismus steht. Wer dafür eintreten will, ist in der MLPD goldrichtig!

Hier gibt es den kompletten Text als gestaltetes Flugblatt