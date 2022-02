Protest gegen Abkommen mit IWF

Am Mittwoch traten die Beschäftigen in einem Industriepark in der haitanischen Hauptstadt Port-au-Prince in einen zweitägigen Streik, sie fordert eine deutliche Lohnanhebung von bisher 500 Gourde (4,25 Euro) auf 1.500 Gourde (12,75 Euro) am Tag. Die Arbeiterinnen und Arbeiter produzieren hier in 9-Stunden-Schichten vor allem Textilien, ihre Löhne wurden seit drei Jahren nicht angehoben. Die Arbeiter versammelten sich vor dem Industriegelände und blockierten die Straße, die Polizei ging an beiden Tagen mit Tränengas gegen die Streikenden vor. Nächste Woche soll wieder gestreikt werden.