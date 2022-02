Psychologische Kriegsvorbereitung mit Panikmache

Die Gespräche im sogenannten „Minsker Format“ (Russland, Ukraine, Deutschland, Frankreich), die in der letzten Woche stattfanden, sind gescheitert. Die Vertretung der Ukraine war zu keinem Schritt in Richtung Erfüllung des Minsker Abkommens von 2015 bereit. Dessen Kern ist eine Verfassungsänderung der Ukraine, um dem Donbass einen bestimmten Autonomiestatus innerhalb der Ukraine zu geben. Das bezieht sich vor allem auf die Verwendung von Russisch als Behördensprache und begrenzte regionale Wirtschaftsbeziehungen zu Russland, die für die Kohleindustrie des Donbass lebensnotwendig sind.

Am 10. Februar fand danach kurzfristig eine „Krisen-Telefonschalte“ zwischen USA, NATO, EU sowie verschiedenen europäischen Regierungen statt. Der US-Außenminister Blinken erklärte, ein russischer Einmarsch in die Ukraine sei jetzt „jederzeit“, noch während der Olympiade, möglich. Die Niederlande stellten den Flugverkehr zur Ukraine ein und empfahlen ihren Landsleuten, die Ukraine zu verlassen, dies empfahlen auch Deutschland und USA. In Schweden wird ein eventueller NATO-Beitritt zum Wahlkampfthema. Die EU-Staaten bewilligten eine 1,2 Milliarden-Euro-"Hilfe" für die Ukraine.

Wozu soll dieses Paket dienen? Wofür soll damit die ukrainische Regierung und die ukrainische Bevölkerung gewonnen werden? Am 11. Februar verwahrte sich der ukrainische Präsident Selenskij noch einmal gegen die Kriegswarnungen aus dem Westen, die er bereits Ende Januar kritisiert hatte. Er sagte, es gebe keine Beweise für die Behauptungen westlicher Medien, der Einmarsch finde am 16. Februar statt. Ukrainische Experten wurden von ihm beauftragt, nach eventuellen Dokumenten zu suchen. Er ließ zugleich den Rat für nationale Sicherheit und Verteidigung für den 13. Februar zu einer Geheimsitzung zusammenrufen. Die Ukraine selbst hat in den letzten zehn Jahren ihre Rüstung auf höchsten Stand gebracht, nicht zuletzt mit viel Waffenhilfe, vor allem aus den USA.

Medial, psychologisch und mit praktischen kriegsvorbereitenden Maßnahmen (siehe Rote Fahne News-Artikel von gestern) wird vom Hauptkriegstreiber US-Imperialismus auf diese Weise massiv Krieg in der und um die Ukraine vorbereitet. Auch Deutschland beteiligt sich; am Dienstag wird Bundeskanzler Olaf Scholz nach Russland reisen. Gleichzeitig steht ein Heer von 100 000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine. In Belarus, im Norden von der Ukraine, findet ein russisch-belarussisches Manöver mit mehr als 30 000 Soldaten statt.

Die Entwicklung gefährdet den Frieden aus Äußerste. Die Drohungen, dass der Gegner angreift, können die Lunte zum Pulverfass sein. Die USA provozieren Russland regelrecht zu einer weiteren Eskalation. Imperialismus führt gesetzmäßig zum Krieg, weil jeder Imperialist nach mehr Rohstoffen, Märkten und nach Weltherrschaft giert. Das wird uns hier direkt in Europa vorgeführt. Erst die revolutionäre Überwindung von Imperialismus und Kapitalismus, erst eine sozialistische Gesellschaft ermöglicht das friedliche Zusammenleben der Völker.

Die Vorbereitung der Ostermärsche für den Frieden müssen wir für den Kampf gegen jeglichen Imperialismus und für den Aufbau einer internationalen aktiven Friedens- und antiimperialistischen Bewegung nützen. Eine Gelegenheit dafür ist auch die Demonstration gegen die sogenannte Sicherheitskonferenz der Kriegstreiber am 19. Februar in München.