Pressemitteilung der Montagsaktion Zollernalb Balingen

Sachliche Diskussion gegen Verwirrung, Störung und faschistische Demagogie

Am Montag, 7. Februar, führte die Montagsaktion Zollernalb „Weg mit den Hartz-Gesetzen - Montag ist Tag des Widerstands“, wie seit über 17 Jahren, ihre Kundgebung mit offenem Mikrofon in Balingen durch. Kritisch und sachkundig setzten sich Moderatoren und Redner mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung in der Corona-Pandemie auseinander.