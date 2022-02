Schöne Geburtstagsfeier zu Corona-Zeiten (kontrolliert)

Auf den Balkon gelockt, da, plötzlich, ein Geburtstagsständchen der besonderen Art: „Happy Birthday to you“ aus über 20 Kehlen von Freunden und Nachbarn. Jubel, dann weiter mit Irenes Lieblingsschlager „Volare“, hingebungsvoll auf der Gitarre intoniert und gesungen von einem weiteren Balkonmusiker aus Hamburg-Eimsbüttel. Und weitere Lieder, Glückwünsche, Blumen.

Wunderschön, Tränen in den Augen, über 40 gemeinsame Balkonkonzerte in den letzten zwei Jahren ziehen vorüber. Ein wunderschönes Platzkonzert. Gut vorbereitet durch die MLPD und Freunde vor Ort. „So einen schönen Geburtstag auf dem Hein-Köllisch-Platz wünsche ich mir auch“ – so eine Nachbarin. Wir tun, was wir können – so die Balkonistinnen und Balkonisten.