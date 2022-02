Schwerlastverkehr in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt

Der Straßengüterverkehr in Deutschland hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten verdoppelt. Das zeigt eine Statista-Grafik auf Basis von Daten des Umweltbundesamtes. Dieser Zuwachs ging vor allem zu Lasten der umweltfreundlicheren Verkehrsmittel Bahn und Binnenschiff. Rollten 1991 noch rund 246 Milliarden Tonnenkilometer (tkm) über deutsche Straßen, waren es 2019 vorläufigen Zahlen zufolge rund 499 Milliarden Tonnenkilometer – ein Anstieg von 103 Prozent. Tonnenkilometer sind die zurückgelegten Kilometer multipliziert mit der beförderten Gütermenge in Tonnen. Der Güterverkehr auf der Schiene stieg im selben Zeitraum nur um 62 Prozent an. Der Güterverkehr via Binnenschiff sank sogar um 9,1 Prozent und schwankte zuletzt stärker. Laut Umweltbundesamt stehen die Schwankungen in engem Zusammenhang mit Niedrigwasser, insbesondere im Jahr 2018.