Siedler üben Gewalt gegen die rechtmäßigen Besitzer von Land aus

Dagegen haben sich Solidaritätsaktionen israelischer Aktivisten herausgebildet, die den Bauern bei ihrer Landarbeit zur Seite stehen. Hier ein Aufruf der israelischen Organisation "Rabbis for the Human Rights" für die Unterstützung bei der Pflanzung von Bäumen in dem Dorf Burin vom 3. Februar 22:

"Wir planen, um 9 Uhr in Burin anzukommen und Burin um 12.30 Uhr zu verlassen. Bei der vorangegangenen Aktivität in Burin erfuhren die Freiwilligen schwere Gewalt durch Siedler. Die meisten Aktivitäten verlaufen sicher und ohne Gewalt oder Gefahr, aber bei Aktivitäten in den besetzten Gebieten besteht immer die Gefahr von Gewalt.

Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass die Aktivitäten mit der Polizei und der Armee koordiniert werden und wir empfehlen immer, nirgendwo alleine hinzugehen. Das Engagement von so vielen Menschen, die Seite an Seite gegen die Gewalt der Siedler stehen, ist unsere Stärke und unser Schutzschild. Die Aktion wird von sehr erfahrenen Aktivisten geleitet, die sich für Ihre Sicherheit einsetzen.

Die Aktion wird nicht in Form einer Demonstration stattfinden, entsprechend dem Wunsch der Bewohner von Burin und aufgrund der Befürchtung, dass die Siedler nach der Abreise der Freiwilligen mit Gewalt gegen die palästinensischen Einwohner von Burin vorgehen, ohne dass jemand sie beschützt oder ihnen zur Seite steht. Der Schwerpunkt wird sein, die Baumpflanzung abzuschließen und ein klares und entschlossenes Bekenntnis gegen die anhaltende Gewalt zu setzen. Es besteht die Möglichkeit, dass es am Freitag regnet, bitte bereiten Sie sich entsprechend mit Mänteln und Regenschirmen vor!" (eigene Übersetzung)

Ich denke, es ist wichtig, diese Verletzungen der Rechte der Palästinenser aufzudecken, zumal in Deutschland von vielen bürgerlichen Politikern und Medien jede Kritik an israelischer Politik als Antisemitismus angegriffen wird.