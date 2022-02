Solidarität mit entlassenen Shop Stewards bei VW in Südafrika

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beglückwünschen euch zu eurer unerschütterlichen Haltung im Kampf für die Verteidigung der Rechte der Arbeiter inmitten der Covid-19-Pandemie. Lasst nicht zu, dass die Unternehmer euch eure hart erkämpften demokratischen Rechte und Freiheiten nehmen, wenn ihr ein sicheres, sauberes und gesundes Arbeitsumfeld fordert.

Berechtigt habt ihr euch für die Beschäftigten bei VW in Südafrika für Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus eingesetzt. Dass ihr dafür gekündigt wurdet oder weitere Nachteile erfahrt, lehnen wir entschieden ab. Wir fordern eure sofortige Wiedereinstellung!

Jeder Arbeiter hat ein Recht auf Schutz vor jeder Art von Schaden, Verletzung, Krankheit und Seuchen am Arbeitsplatz. Die Ausbreitung von Covid-19 hat uns Arbeitern nur Recht gegeben, wenn wir sicherere Arbeitsbedingungen fordern. Es ist unser Recht als Arbeiter, dass wir im Kampf um unsere Arbeitsplätze auch den Grundsatz der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit verteidigen. Deshalb kämpfen wir gemeinsam für den Erhalt unserer Arbeitsplätze und wir fordern angemessene und klare Regularien für den Umgang mit der Covid-19-Pandemie, um unsere Gesundheit und unsere Arbeitsplätze auch in Zukunft für viele kommende Generationen zu sichern.

Wir, die Internationale Automobilarbeiter-Koordination, stehen euch in dieser schwierigen Zeit zur Seite, in der 14 Shop Stewards entlassen wurden und sechs Shop Stewards vor einer möglichen Entlassung stehen. Wir sind gegen die Methoden von Schikanen und Mobbing der Unternehmensleitung, die euch von euren Arbeitsplätzen entfernen wollen, nur weil ihr euch für das einsetzt, was euch rechtmäßig zusteht.

Wir möchten euch zur Einheit in eurem Kampf gegen den gemeinsamen Gegner der Arbeiter und Ärmsten aufrufen. Wir erklären unsere Unterstützung und Solidarität mit euch allen. Euer Kampf ist gerechtfertigt. Wir verpflichten uns, eure Notlage international und insbesondere in den VW-Werken bekanntzumachen und Solidarität zu organisieren. Ihr seid nicht allein in eurem Kampf, sondern ihr seid Teil des Kampfes aller Arbeiter der Automobilindustrie weltweit.

Wir wünschen euch vollen Erfolg in euren endlosen Auseinandersetzungen vor Gericht, die Ihr derzeit führt. Im Vertrauen auf die Kraft der Arbeiter und ihrer gewerkschaftlichen Vertretung fordern wir in unserem Internationalen Kampfprogramm ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht! Euer Kampf ist auch unser Kampf! Hoch die internationale Solidarität!

Die Solidaritätserklärung auf der Webseite der Internationalen Automobilarbeiter-Koordination